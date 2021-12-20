وفد مصري يبحث في قطاع غزة تعزيز تفاهمات التهدئة مع إسرائيل

بحث ملفات إعادة إعمار قطاع غزة وإدخال المزيد من التسهيلات الاقتصادية وخلق فرص العمل ودفع مشاريع تنموية

أجرى وفد أمني مصري أمس الأحد، مباحثات مع ممثلي فصائل فلسطينية في قطاع غزة اتعزيز تفاهمات التهدئة مع إسرائيل. وذكرت مصادر فلسطينية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الوفد المصري اجتمع مع قيادات من حركتي حماس والجهاد الإسلاميتين والجبهة الشعبية اليسارية لتحرير فلسطين.

وتناولت المباحثات ملفات إعادة إعمار قطاع غزة وإدخال المزيد من التسهيلات الاقتصادية على القطاع بما في ذلك خلق فرص العمل ودفع مشاريع تنموية.

ولم يصدر تعقيب رسمي بشأن نتائج المباحثات، فيما ذكرت مصادر إعلامية أن الوفد المصري التقى أمس مسؤولين إسرائيليين، وتسلم ورقة منهم حول ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة وإعادة إعمار القطاع لاطلاع الفصائل الفلسطينية عليها.

بالتزامن مع ذلك وصل وفد هندسي مصري الأحد إلى غزة لمتابعة واستكمال المرحلة الثانية من مشاريع إعادة إعمار القطاع غزة بحسب ما أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة.

وذكر وكيل الوزارة ناجي سرحان، أن وصول الوفد الهندسي المصري يأتي في إطار استكمال الجهود في دفع إعمار القطاع، مشيرا إلى أنه سيتم البدء قريبا في صرف تعويضات الهدم الكلي للمتضررين. وأعلنت اللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة الأسبوع المنصرم، إتمام المرحلة الأولى بإزالة الركام المهدم جراء الهجوم الإسرائيلي الأخير وانطلاق المرحلة الثانية من إعادة الإعمار التي تشمل ستة مشاريع سكنية ودعم البنى التحتية.