إسرائيل: المصادقة على توسيع قائمة الدول "الحمراء" لتشمل الولايات المتحدة وكندا ابتداء من منتصف ليل الثلاثاء

يشمل إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا وألمانيا والمجر والمغرب والبرتغال وكندا وسويسرا وتركيا .

صادقت الحكومة الإسرائيلية، ليلة الإثنين الثلاثاء، في استفتاء عبر الهاتف، توسيع قائمة الدول المصنفة "حمراء"، يدخل حيز التنفيذ منتصف ليلة الثلاثاء الأؤبعاء، ويشمل إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا وألمانيا والمجر والمغرب والبرتغال وكندا وسويسرا وتركيا.

واعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، دخول البلاد في الموجة الخامسة لتفشي وباء كورونا، قائلا إن "متحور اوميكرون ينتشر بسرعة في إسرائيل"، وتوقع ارتفاعا ملحوظا في نسبة المراضة خلال ثلاثة إلى اربعة أسابيع.

و حث نفتالي بينيت المواطنين على تلقي التطعيم المضاد للوباء "لأنه يحمي من اعراض الداء الخطيرة" كما دعا اولياء الامور إلى اعطاء اللقاح لاولادهم وعدم تركهم فريسة لاوميكرون، وخاطب رئيس الوزراء ارباب العمل طالبا منهم افساح المجال امام مستخدميهم بالعمل من بيوتهم قدر المستطاع.