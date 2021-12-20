تقرير: إيران تتوعد برد "ساحق" على أي هجوم إسرائيلي

غلام علي"قواتنا المسلحة ستهاجم على الفور جميع المراكز والقواعد والطرق والمواقع التي استُخدمت لتنفيذ الاعتداء"

افاد القيادي الكبير في الحرس الثوري الإيراني، غلام علي رشيد، أن بلاده "سترد ردا ساحقا"، على أي هجوم قد تشنه إسرائيل على أراضي بلاده، في وقت تضع فيه تل أبيب الخيار العسكري على الطاولة ضد إيران"قواتنا المسلحة ستهاجم على الفور جميع المراكز والقواعد والطرق والمواقع التي استُخدمت لتنفيذ الاعتداء".

جاءت تصريحات غلام علي رشيد، على هامش تدريبات عسكرية بدأت أمس الأحد، بعدما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، أبلغ الولايات المتحدة أنه أصدر تعليماته للجيش، بالاستعداد للخيار العسكري ضد إيران.

وكان غانتس قد قال في مؤتمر صحفي، بثته هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، إنه "أبلغ أوستن وبلينكن كيف تنظر تل أبيب إلى احتمالية اللجوء للخيار العسكري، في حال فشل الحلول الدبلوماسية".

ومن جهتها ذكرت صحيفة"يديعوت أحرنوت" أن إسرائيل "ما زالت تنظر إلى الحلّ العسكري، على أنه الخيار الأخير، وذلك في حال فشل الاتصالات الدبلوماسية" حول البرنامج النووي الإيراني.

في السياق ذاته، قال مصدر دبلوماسي إسرائيلي لصحيفة "جيروزاليم بوست" إن "الأمريكيين لم يعبروا عن معارضتهم للاستعدادات الإسرائيلية لهجوم ضد إيران عندما أبلغهم غانتس بذلك"، وأضاف المصدر الذي لم تسمه الصحيفة: "لم يكن هناك فيتو" حسب قوله.