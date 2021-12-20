العراق: مقتل عنصرين واعتقال أربعة ينتمون لـ"داعش" شمال شرق بغداد

طيران القوة الجوية نفذ بواسطة طائرات إف-16 العراقية ضربة جوية في ناحية السعدية أسفر عن مقتل عنصرين من داعش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، في بيان، اليوم الإثنين، مقتل عنصرين من "عصابات داعش الإرهابية" في ضربة جوية على ديالى 57 كم شمال شرق بغداد، واعتقال اعتقال أربعة كانوا يعملون ضمن ما يسمى "ديوان الجند والغنائم".

وأوضحت خلية الإعلام، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن طيران القوة الجوية نفذ بواسطة طائرات إف-16 العراقية ضربة جوية في ناحية السعدية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، أسفرت عن قتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية".

وذكر البيان أنه "وبناءً على معلومات دقيقة، وتكثيف الجهد الاستخباري؛ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في غرب محافظة نينوى من إلقاء القبض على 4 إرهابيين صادرة بحقهم مذكرات قبض وتحري"وأضاف "تم تدوين أقوالهم واعترفوا بعملهم فيما يسمى بولاية الجزيرة وضمن دواوين (الجند والغنائم والحسبة) ونفذوا عمليات قتل بحق المواطنين والاستيلاء على ممتلكاتهم، فضلا عن مشاركتهم في المواجهات ضد القوات الأمنية إبان عمليات التحرير".

وأضافت أن العملية جاءت في ضوء معلومات من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية.