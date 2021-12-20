الامارات: مطار دبي يعيد رفع طاقته التشغيلية كاملة

اتباع مستويات عالية من إجراءات التعقيم والنظافة وتوفير مرافق الفحص السريعة لإجراء اختبارات PCR وتحسين الخدمات

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الإثنين، أن مطار دبي الدولي، أعاد رفع طاقته التشغيلية الكاملة بنسبة 100 في المئة وذلك بعد افتتاح المرحلة الأخيرة من الكونكورس A ضمن المبنى 3 وشملت العودة جميع المحطات والاستراحات والمطاعم ومنافذ البيع بالتجزئة.

ومن المتوقع أن يقدم مبنى الركاب رقم 3 الذي يعمل الآن بكامل طاقته التشغيلية خدماته لأكثر من 1.6 مليون مسافر خلال النصف الثاني من ديسمبر/كانون الأول الجاري، خلال فترة السفر والعطلات الموسمية.

واستقبلت دبي أكثر من مليون زائر خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم فقط، كما حقق مطار دبي الدولي إنجازا رائدا خلال استقباله مليون مسافر كل أسبوع خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث وصل عدد الركاب القادمين والمسافرين إلى وجهات متعددة بنسبة 94 في المئة بالمقارنة مع المعدلات التي سجلت سابقا في فترة ما قبل جائحة كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، بول غريفيث: "يعد إنجاز اليوم بالغ الأهمية بالنسبة لقطاع الطيران ولمدينة دبي ونموها الاقتصادي".وأضاف: "بوصولنا إلى هذا المستوى الذي أصبحت فيه كافة مرافقنا ومنشآتنا تعمل بكامل طاقتها التشغيلية بنسبة 100 في المئة لتقديم كامل الخدمات للعملاء واستقبال أعداد هائلة من المسافرين القادمين إلى دبي مع اتباع مستويات عالية من إجراءات التعقيم والنظافة وتوفير مرافق الفحص السريعة لإجراء اختبارات PCR وتحسين خدمة العملاء ومرافق دعم الزوار لضمان راحة المسافرين وسلامتهم واستمتاعهم بالرحلات.. نساهم في تحقيق التعافي والوصول إلى معدلات أعداد مسافرين تفوق عدد الركاب ما قبل الجائحة ".