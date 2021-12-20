الرئيس الإسرائيلي:"أطلقنا عملة معدنية بقيمة 5 شاقل تكريما للطاقم الطبي" في مواجهة تفشي كورونا

هرتسوغ : هذه العملة تعبر عن الامتنان الذي نشعر به نحن وكل الشعب الإسرائيلي للقطاع الطبي في البلاد

أعلن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الإثنين، عن إطلاق عملة معدنية جديدة بقيمة 5 شاقل، بالتعاون مع محافظ بنك إسرائيل بروفيسور امير يارون ووزير الصحة نيتسان هوروفيتش، وموظفيهم، تكريما للطاقم الطبي في إسرائيل الذي كان دائما على الخطوط الأمامية في مواجهة تفشي كورونا.

وقال هرتسوغ، في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر: "أطلقنا الآن عملة معدنية بقيمة 5 شاقل مخصصة لتكريم الطاقم الطبي في إسرائيل لمساهمتهم ونضالهم من أجل صحة المواطنين الإسرائيليين خلال وباء كورونا".

وأضاف هرتسوغ، "منذ بدء تفشي الوباء الذي غير حياتنا إلى درجة لا يمكن التعرف عليها، شهدنا تفانيًا والتزامًا غير عاديين في نظام الصحة، وهذه العملة تعبر عن الامتنان الذي نشعر به نحن وكل الشعب الإسرائيلي للقطاع الطبي في البلاد".

وأكد هرتسوغ، أن :"هذان العامان أيضًا تحديًا كبيرًا للاقتصاد الإسرائيلي"، منوها، "بنك إسرائيل يلعب دورًا مهمًا في تشكيل سياساتنا الاقتصادية وتنفيذها، لا سيما في أوقات الأزمات".