غانتس: "إيران ليست قوة، ويعاني مواطنوها من وضع اقتصادي صعب وتراجع استثمارها في التنمية"

مثل وزير الدفاع بني غانتس صباح اليوم (الإثنين) أمام الجلسة للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، برئاسة عضو الكنيست رام بن باراك.

وفي بداية اللقاء، تطرق وزير الامن إلى الإجراءات ضد إيران وزيارته للولايات المتحدة وقال: "الوضع الداخلي لإيران فرصة للعالم، لأن إيران ليست قوة، ويعاني مواطنوها من وضع اقتصادي صعب وتراجع استثمارها في التنمية إلى النصف في العقد الماضي، وتعاني من مشاكل داخلية وخارجية كثيرة.

واضاف غانتس:"يدرك قادة النظام الإيراني وضعهم جيدًا، وبالتالي، تدخل إيران في مفاوضات دون أوراق مساومة حقيقية، لذلك، يجب كسر استراتيجية إيران التي تتبعها في تضييع الوقت. ونحن نعمل على تعميق التعاون الدولي، وأنا متأكد من أنه قريبًا سيتم توسيع الإجراءات العلنية والسرية، بوسائل متنوعة".

واشار غانتس: "في الوقت نفسه، على مدار العام ونصف العام الماضيين، انخرطنا في بناء القوة، وبتبني إجراءات جديدة من شأنها الحفاظ على التفوق الأمني ​​لإسرائيل في المنطقة في مواجهة جميع التهديدات".