تقرير: اسرائيل حذرت حماس من أن استمرار العمليات بالضفة سيؤدي لعودة سياسة الاغتيالات

الوفد الامني المصري الذي يزور حمل معه رسالة تحذير اسرائيلية الى الفصائل تتعلق بالعمليات في الضفة

افادت صحيفة "الاخبار" اللبنانية اليوم ان الوفد الامني المصري الذي يزور غزة حمل معه طلبا اسرائيليا من الفصائل الفلسطينية بمنع التصعيد في الضفة الغربية، وفي الرسالة حذرت اسرائيل من ان استمرار العمليات في المنطقة سيؤدي الى عودة سياسة الاغتيالات في غزة والخارج- خصوصا ضد المعروفين أنهم أصحاب علاقة مع العمليات في الضفة.

في المقابل مصادر افادت للصحيفة أن حماس عبرت عن استيائها من عدم الوفاء بالتعهدات التي لم تنفذ بخصوص قطاع غزة، خصوصا بما يتعلق بمعبر رفح. واشار الكاتب السياسي مصطفى الصواف والمقرب من حماس الى الزيارة تأتي "لذر الرماد في العيون ولا تحمل جديدا"، ولفت الى ان "هدف الزيارة هو تفقد المشاريع المصرية في القطاع".

وعلى صعيد متصل قالت مصادر مصرية لصحيفة "العربي الجديد" انه اجريت مؤخرا اتصالات بين مصر ومسؤولين اسرائيليين، فيما بعثت المؤسسة الامنية الاسرائيلية رسالة عن الحاجة الى تهدئة في المنطقة على خلفية العمليات في الضفة الغربية.

واشارت المصادر الى ان لدى البعثة المصرية مخاوف من الاجتماع الذي من المتوقع ان يجري بين مسؤولين في الذراع العسكري لحركة حماس والجهاد الاسلامي، وفي هذا الاجتماع من المتوقع ان تقوم كتائب القسام وسرايا القدس بمناقشة تنسيق أنشطتهم في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ومخيمات اللاجئين.

وقال مصدر للصحيفة أن زيارة الوفد الامني المصري تأتي بسبب مخاوف القاهرة من الجهود الجزائرية بخصوص ملف المصالحة الفلسطينية، والذي تعتبره مصر قضية حصرية لها, حيث انه خلال زيارة ابو مازن الى الجزائر مؤخرا، قامت الجزائر بدعوة الفصائل الفلسطينية باجراء مؤتمر حوار لديها.

وأشار المصدر الى ان ترحيب الفصائل الفلسطينية بدعوة الجزائر، فاجئت مصر. وقال ان الحديث هنا عن رسالة ضمنية على ضوء التوتر مع حماس والجهاد الاسلامي.