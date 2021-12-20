اصابة سجان اسرائيلي بعد الاعتداء عليه من قبل سجين امني تابع لحماس في سجن نفحة

الدافع للاعتداء لم يتم معرفته حتى الان ونقل السجين الامني الى السجن الانفرادي

افاد موقع "واينت " الاخباري ان سجينا امنيا في سجن نفحة جنوب اسرائيل هاجم بعد ظهر اليوم سجانا باستخدام آلة حادة ما أسفر عن اصابته بصورة طفيفة، وتم نقل السجان لتلقي العلاج في عيادة السجن.

واستدعي طاقم التدخل الى القسم الذي وقع فيه الهجوم ، وهو قسم يتواجد به سجناء حماس، وتم نقل السجين الى العزل الانفرادي، وافادت سلطة السجون ان المكان تحت السيطرة،وفي هذه المرحلة يقوم الضباط المسؤولون عن القسم بالتحقيق بدافع الاعتداء.

هيئة شؤون الاسرى الفلسطينيين قالت ان الضابط طُعِن بعد "الاعتداء على الاسرى والاسيرات" والقوا المسؤولية الكاملة على اسرئيل في حال حدوث اي تدهور ممكن بالاوضاع.