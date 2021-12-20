لوائح اتهام بحق عشرة اسرائيليين وثلاثة شركات امنية بعد تصنيعهم صواريخ للصين

في اطار الصفقة المبرمة تم انتاج "قذائف متساقطة" ونقلت سرا الى الصين لاستخدام الجيش الصيني مقابل ملايين

أعلنت الدائرة الاقتصادية بمكتب الادعاء الاسرائيلي اليوم نيتها تقديم لوائح اتهام خاضعة لجلسة استماع ضد عشرة مشتبهين وثلاثة شركات بعد شبهات لتنفيذ مخالفات أمنية، مخالفات بمجال السلاح، مخالفات بموجب قانون الرقابة على التصدير الامني، مخالفات بموجب قانون تبييض الاموال، وتم التحقيق مع المشتبهين في اطار قضية امنية واسعة النطاق في اطارها ظهرت الشبهات انهم قاموا بانتاج والتواسط وتصدير "قذائف متساقطة" الى الصين للاستخدام العسكري دون تصريح.

في اطار لوائح الاتهام التي اعدت بعد تحقيقات اجرتها وحدة التحقيقات القطرية للجرائم الدولية في لاهف 433، والمسؤول عن الامن والجهاز الامني والشاباك، وصفت كيفية قيام افرايم مناشيه، صاحب شركة "سولار سكي" التي عملت على انتاج "قذائف المتساقطة"، والذي ابرم صفقة مع مسؤولين من الصين تنافسوا في مناقصة لتوفير "القذائف المتساقطة" للجيش الصيني، بغرض تصنيعها وتصديرها للاستخدام العسكري.

الصفقة وفقا للنيابة العامة، تمت بواسطة تسيون غازيت واوري شاحر، اصحاب شركة استشارة امنية، والتي يتمثل عملها الرئيسي بالاستشارة والوساطة بين مستثمرين اجانب وشركات اسرائيلية تعمل على التطوير التكنلوجي، بما في ذلك التكنلوجيا الامنية.

اضافة لذلك، استأجر منشيه خدمات تسبيكا وزيو نافيه، أصحاب شركة "اينوكون" التي تعمل على انتاج طائرات مسيرة لاغراض استخباراتية، وايضا اشخاص اخرين عملوا على انتاج القذائف المتساقطة مع كل مركباتها- ابتداء من محرك الصاروخ وحتى الاجنحة. الاثنين من مؤسسي شركة "ايروناوتكس" والتي كانت على رأس عالم صناعات الطائرات بدون طيار، وحقق معها ايضا بعد صفقة سرية اعدت.

في اطار الصفقة، أنتج مناشيه ومشتبهين اخرين العشرات من "القذائف المتساقطة" ونفذوا بها تجارب مختلفة بمناطق دولة اسرائيل مع تعريض حياة الناس للخطر. مع انتهاء انتاج عشرات "القذائف المتساقطة" قام افرايم بنقلها الى الصين بصورة سرية.مقابل ذلك، ورغم ان هذه الصواريخ لم تصل الى استعمال الجيش الصيني، حصل على ملايين الدولارات في اطار علاقته مع شركة اجنية.