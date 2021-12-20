موجة خامسة لفيروس كورونا في اسرائيل وارتفاع حاد في نسبة الإصابات

اسرائيل: تشخيص 1,013 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منذ منتصف الليلة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنها سجلت 1,013 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منذ منتصف الليلة الماضية، جاء هذا بعد اجراء اكثر من 53 الف فحص كورونا، ووصل معدل الاصابات الاجابية الى 1.45 %.

وبحسب معطيات الوزارة ان عدد مرضى كورونا في حالة خطيرة وصل الى 83 مريضًا. وعدد الموصولين بأجهزة تنفس اصطناعي إلى 42 مريضا.

ومنذ اندلاع الفيروس، توفي 8232 مريضا بكورونا في إسرائيل، آخر حالتين وفاة يوم الجمعة. ومن المحتمل أن يكون العدد أعلى، وبحسب ما تظهر البيانات توفي 30 مريضا بكورونا في البلاد منذ بداية الشهر الجاري.

وقال منسق محاربة الكورونا في البلاد البروفيسور سلمان زرقا انه يلاحظ ارتفاعا في الاصابات لدى الاطفال وان اقسام الطوارئ بلغت ذروة قدرتها على استيعاب المرضى الجدد

واضاف في جلسة برلمانية ان هناك مداولات تجرى في وزارة الصحة فيما يخص امكانية تطعيم الشرائح المعرضة للخطر بالجرعة الرابعة من اللقاح.