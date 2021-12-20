ايران تعلن عن "لقاء مجاملة" بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الايراني

جاء اللقاء على هامش الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الاسلامي في اسلام اباد حول افغانستان

اعلنت وزارة الخارجية اليوم الاثنين عن لقاء بين وزير الخارجية الايراني حسين أمير اللهيان ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في العاصمة الباكستانية اسلام أباد، على هامش مشاركتهما باجتماع منظمة التعاون الاسلامي.

ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ارنا) تصريحات المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة في مؤتمر صحافي حيث قال "إن وزيري خارجية ايران والسعودية عقدا اجتماعا قصيرا على هامش الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الاسلامي في اسلام أباد".

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الايرانية ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية ان اللقاء بين عبد اللهيان وفيصل بن فرحان كان "لقاء مجاملة عابر".

ويأتي هذا اللقاء بعد مشاركة الوزيرين في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي حول الوضع الانساني في اسلام أباد بدعوه من المملكة العربية السعودية والذي عقد في العاصمة الباكستانية إسلام اباد.

وتطرق خطيب زادة الى المحادثات الايرانية السعودية وقال انها "لم تشهد تطورا، ما زلنا ننتظر رد الرياض" مشددا على استعداد وجاهزية بلاده المضي بها لكن "التقدم في المحادثات رهن بجدية الطرف الاخر" واضاف خطيب زادة :"ندعو الرياض لسبل الحل السياسية والديبلوماسية وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول الاخرى" مشددا على "الترتيبات الاقليمية الشاملة تتم عن طريق الاحترام المتبادل وتفهم حقائق هذه الدول".

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