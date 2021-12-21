مستشار الأمن الأمريكي يزور إسرائيل لإجراء محادثات حول "التهديد الإيراني"

"لتجديد التأكيد على التزام واشنطن بأمن إسرائيل، والتشاور حول مجموعة من القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية"

أعلن البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان سيزور إسرائيل والضفة الغربية، لبحث "التهديد الذي تمثله إيران"مع نفتالي بينيت وكبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية "لتجديد التأكيد على التزام واشنطن بأمن إسرائيل، والتشاور حول مجموعة من القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الثنائية ببن البلدين".

وأشار البيت الأبيض في بيان إلى أن سوليفان "سيرأس بالشراكة مع نظيره الإسرائيلي إيال حولاتا الاجتماع الرابع للمجموعة التشاورية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، في ختام عام من التواصل الاستثنائي بين الأجهزة الحكومية في البلدين حول مجموعة من قضايا الأمن القومي".

وفي إيجاز لمسؤول رفيع في الإدارة الأميركية حول الزيارة، قال المسؤول إن إيران "ستكون على رأس جدول أعمال محادثات سوليفان مع المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها في المنطقة، وأنشطتها المزعزعة للاستقرار، وبرنامجها النووي".

وأكد المسؤول أن الولايات المتحدة وإسرائيل "تتفقان على أنه لن يُسمح لإيران أبداً بامتلاك سلاح نووي"، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن زيارة سوليفان لإسرائيل مخطط لها منذ فترة طويلة إلا أنها تأتي في الوقت المناسب بالنظر إلى الوضع الملح الذي يفرضه البرنامج النووي لإيران.

وسيلتقي مستشار الأمن القومي الأميركي في رام الله بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك "لمناقشة الجهود الجارية لتعزيز العلاقات الأميركية الفلسطينية، والدفع بالسلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على السواء"، وفقاً لما ورد في بيان البيت الأبيض.

ويرافق سوليفان خلال الزيارة منسق البيت الأبيض للشرق والأسط وشمال إفريقيا بريت ماكجورك، ومساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدني يايل لمبيرت.