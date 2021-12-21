إيران تعلن وفاة سفيرها لدى الحوثيين في صنعاء حسن إيرلو جراء "مضاعفات كورونا"

من الضباط الأساسيين في فيلق القدس الذي كان يقوده سليماني، وينتمي لعائلة كان معظم أفرادها في الحرس الثوري

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، صباح اليوم الثلاثاء، عن وفاة حسن إيرلو سفير بلاده لدى الحوثيين في اليمن فجر اليوم بسبب "مضاعفات إصابته بفيروس كورونا".

واشار خطيب زاده إلى أن إيرلو كان مصاباً بمواد كيميائية خلال الحرب الإيرانية العراقية وأصيب بكورونا في صنعاء، "لكنه عاد إلى البلاد في ظروف صحية غير مناسبة بسبب تأخر بعض الدول في التعاون لإعادته للعلاج".

وأضاف خطيب زادة في بيان أن عودته كانت نتيجة اتصالات مع دول في المنطقة، قبل أن تعلن جماعة "أنصار الله" أن العراق توسط لدى السعودية وأن السفير عاد بطائرة عراقية.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، قد ذكرت في تقرير لها الجمعة المنصرم، أن الحوثيين طلبوا من السعودية السماح لسفير إيران المقيم في صنعاء، حسن إيرلو، المغادرة، في مؤشر على وجود خلاف كامن بين الجماعة وداعميها الرئيسيين في طهران.

ويعتبر وإيرلو ضابط دفاع جوي، المهندس الأساسي للضربات الجوية للحوثيين كما أنه "خبير أسلحة مضادة للطائرات العسكري الإيراني وهو من الضباط الأساسيين في فيلق القدس الذي كان يقوده قاسم سليماني، وينتمي لعائلة كان معظم أفرادها في الحرس الثوري.