حصري لـ i24NEWS: إسرائيل تتبرع بمعدات طبية لكورونا لدول في أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية

قيام إسرائيل بتوفير أجهزة حماية وما بين طنين إلى أربعة أطنان من المعدات الطبية لعشرات الدول المحتاجة،

وفقا لمصدر خاص لـ i24NEWS تشارك وزارة الخارجية الإسرائيلية في خطة للتبرع بالعشرات من مجموعات المعدات الطبية لدول في أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية في محاولة للمساعدة في مكافحة انتشار كورونا في جميع أنحاء العالم.

وستشهد عملية "أفضل معًا" قيام إسرائيل بتوفير أجهزة حماية وما بين طنين إلى أربعة أطنان من المعدات الطبية لعشرات الدول المحتاجة، حيث تساهم ما لا يقل عن 50 مجموعة لتسليم هذه المعدات، في ما تم تسليم بعضها بالفعل.

وكانت إسرائيل قد أعلنت، في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، أنها ستتبرع بملايين لقاحات AstraZeneca للدول النامية، وستذهب التبرعات من خلال آلية توزيع لقاح كوفاكس الدولية

وكانت وزارتي الخارجية والصحة الإسرائيلية، قد أعلنا الأربعاء المنصرم، أن إسرائيل ستسلم في الأسابيع المقبلة، مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لوباء كورونا إلى الدول الإفريقية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلية، يائير لابيد: "طالما لم يتم توزيع لقاح يساعد في القضاء على الفيروس في جميع أنحاء العالم، فإن وباء كورونا سيستمر في الانتشار وستتطور أنواع جديدة في المناطق التي تكون فيها معدلات التطعيم منخفضة".

ويشهد جزء كبير من العالم - وخاصة أوروبا وإفريقيا وآسيا - عودة ظهور وباء كورونا بسبب المتحور "أوميكرون" حيث تعيد العديد من الدول فرض عمليات الإغلاق والتدابير الوقائية للحد من الإصابات اليومية في حين يشكل "أوميكرون" "عواقب وخيمة" في بعض المناطق، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.