اليمن: مطار صنعاء الدولي خارج الخدمة إثر تعرضه لغارات جوية من التحالف الذي تقوده السعودية

القصف يهدف لإعاقة المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني وعرقلة رحلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية

قال وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، النسخة الحوثية، رائد جبل، إن طيران التحالف “استهدف وبشكل مباشر مطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات، ما أدى إلى خروجه عن الجاهزية يهدف إلى إعاقة المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني وعرقلة رحلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن".

وأضاف جبل في تصريح رسمي نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، النسخة الحوثية، أن “التحالف بقيادة السعودية يتجاهل كل المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تجرم استهداف المطارات المدنية وفي مقدمتها اتفاقية شيكاغو”.

وأوضح أن “مطار صنعاء كان يقدم خدماته الملاحية لطائرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بكل مهنية وجهوزية فنية حسب الاشتراطات والمتطلبات الدولية المعمول بها في المطارات العالمية”، مطالبا الأمم المتحدة بالتحرك الفوري لإيقاف هذا الاستهداف الممنهج لمطار صنعاء الذي سيعيق تحركاتها.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، العميد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف “اتخذت كافة الإجراءات القانونية لإسقاط الحماية عن بعض المواقع داخل المطار بناءً على الفقرة 2 من المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدتين 7 و8 من القانون الدولي الإنساني العرفي، وعليه تم تنفيذ العملية العسكرية لتحقيق الميزة العسكرية من الاستهداف”.

وأوضح المالكي أن الأهداف العسكرية التي تم قصفها “شملت 6 مواقع يتم استخدامها لإدارة نشاط هجمات الطائرات المسيّرة والمفخخة، وتدريب العناصر الإرهابية على الطائرات المسيّرة، ومقر سكن المدربين والمتدربين، بالإضافة لمخزنين للطائرات المسيّرة والمفخخة”.