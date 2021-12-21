إسرائيل: تسجيل 1306 إصابة جديدة بكورونا في أعلى معدل منذ أشهر مضت

اجراء 104.334 فحص مخبري وبلغ عدد المصابين الذين توصف حالتهم بالخطيرة 81 يخضع منهم 41 للتنفس الصناعي

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 1306 إصابة جديدة بوباء كورونا في ارتفاع مستمر لمعدلات الاصابة في البلاد بنسبة ايجابية بلغت 1.27 في المئة، ويعد هذا العدد الأكبر الذي سُجل خلال الأشهر الأخيرة.

وسجلت الوزارة أن 304 عادوا مؤخرا من خارج البلاد خلال الأيام العشرة المنصرمة، وتم اجراء 104,334 فحص مخبري بنسبة ايجابية بلغت 1.27 في المئة، وبلغ عدد المصابين الذين توصف حالتهم بخطيرة 81 يخضع منهم 41 للتنفس الصناعي، واستفاد من الجرعة الثالثة 4.164.423 و الجرعة الثانية 5.841.107 والجرعة الأولى 6.462.531 في ما بلغ اجمالي الوفيات منذ تفشي البواء في البلاد إلى 8232

وتعقد اليوم الثلاثاء جلسة اضافية في ديوان رئيس الوزراء لمناقشة احتمال تشديد القيود بما فيها تلك المفروضة على التجمهر، وذلك بعد انتهاء جلسة عُقدت الليلة المنصرمة دون نتائج.

وفي سياق متصل تأكد إصابة طفلة بالوباء كورونا بعد أن غادرت البلاد إلى تركيا في إطار رحلة عائلية، واكتشف محققون وبائيون الحادث بعد ان اتصلوا بالعائلة للتأكد من أن المصابة تخضع للحجر الصحي، ويخشى من ان مسافرين كثيرين كانوا على متن الطائرة قد تعرضوا للوباء.