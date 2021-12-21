الرئيس اللبناني: مستعدون لاستئناف محادثات الحدود غير المباشرة مع إسرائيل

الأمم المتحدة​ لن تدخر جهدًا لتيسير المفاوضات، من أجل التوصّل إلى حل سريع في ملف ​ترسيم الحدود مع إسرائيلكي

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن بيروت ملتزمة بمواصلة المحادثات غير المباشرة مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية للجيران المتوسطيين، و"الحفاظ على الاستقرار في لبنان وعلى الحدود الجنوبية والتعاون بين الجيش اللبناني واليونيفيل".

جاءت تصريحات عون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في القصر الرئاسي في بعبدا شرقي العاصمة بيروت، حيث أكد "عندما يتعلق الأمر بالوضع مع إسرائيل، كررت لغوتيريش التزام لبنان بمواصلة القرار (قرار مجلس الأمن الدولي الذي يهدف إلى حل حرب لبنان عام 2006) وجميع جوانبه - الحفاظ على الاستقرار في لبنان وعلى الحدود الجنوبية والتعاون بين الجيش اللبناني واليونيفيل"

ومن جهته تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بـ"عدم إدخار" أي جهد لتيسير المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، من أجل التوصل إلى حل سريع في ملف ​ترسيم الحدود، الذي لا تزال المباحثات معلقة حوله، وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: "الأمم المتحدة​ لن تدخر جهدًا لتيسير المفاوضات، من أجل التوصّل إلى حل سريع في ملف ​ترسيم الحدود مع إسرائيل كي يستفيد لبنان من ثرواته​"،

وكان غوتيريش، قد التقى أمس الاثنين برئيس الوزراء نجيب ميقاتي حيث أكد مجدداً دعم المنظمة الدولية للبلد المنكوبة بالأزمة، بينما حث على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها - صوت المشرعون في أكتوبر / تشرين الأول لصالح انتخابات العام المقبل في الفترة من 8 مايو إلى 27 مارس/آذار المقبل.

وتعتبر احتياطيات الغاز الطبيعي المربحة على المحك في المحادثات البحرية التي يريد لبنان استغلالها في الوقت الذي يعاني فيه البلد من أزمة اقتصادية ومالية م يصفها البنك الدولي بأنها واحدة من الأسوأ منذ قرن.

وتتوسط الولايات المتحدة محادثات غير مباشرة حول الحدود البحرية، وكان الوسيط الأمريكي الحالي، عاموس هوشتاين ، للجانبين إنه سيتخلى عن السعي لحل النزاع إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الانتخابات البرلمانية في مارس/آذار 2022.