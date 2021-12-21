كازاخستان: انطلاق اجتماعات أستانا 17 حول سوريا بمشاركة الدول الضامنة "تركيا وروسيا وإيران"

"المعارضة السورية أعدت نفسها لوضع روسيا أمام مسؤولياتها ودور إيران التخريبي في المنطقة والجرائم والانتهاكات"

تنطلق اليوم الثلاثاء، اجتماعات "أستانا 17" بمشاركة الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران، ووفدي "النظام" والمعارضة السورية، والدول المراقبة، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، وفق ما أعلنت سابقا وزارة الخارجية الكازاخية، بهدف تحقيق تقدم ملموس بالمسار السياسي وخاصة اللجنة الدستورية.

وقال المتحدث باسم وفد المعارضة المشارك في الاجتماعات، أيمن العاسمي، إن "مسار أستانا مثل بقية المسارات وللمعارضة وجودها فيه كما في كل المسارات مشيرا إلى أن"المسار برمته بعد 16 جلسة لم نشهد فيها نتائج ملموسة واضحة وكان النظام يرتكب جرائم بمناطق المعارضة".

وأكد العاسمي على أنه "لو كان هناك ضغط عليه لكان أوقف القصف قبل الجلسات وخلالها وما بعدها، ولا نعرف حتى الآن إن كانت هناك نتائج أفضل من السابق ولكن من المعطيات الموجودة لا يمكن أن يكون هناك شيء للتعويل عليه".

ولفت إلى أن "ما أنجزه المسار وهو اللجنة الدستورية لا نتائج لها حتى الآن، وكلها تسويف من النظام، النقطة الأساسية التي أنجزها هذا المسار (اللجنة الدستورية) لم تشكل فارقا في الحل" واعتبر أن "الأجندة واضحة، قضية التهدئة وهي الأساسية، والخروقات من قبل النظام والمليشيات الإيرانية الداعمة له وروسيا التي توفر أسلحة نوعية (..) وتقوم بتحديد الإحداثيات، والقصف من قبل المليشيات الإيرانية على الأرض".

وأردف العاسمي: "الأجندة الأساسية هي التهدئة والمليشيات الانفصالية المنتشرة في الشمال وخاصة بمنطقة تل رفعت ومناطق شرق الفرات وهي أساس الجولة" وأكد أن "أهمية الجولة تنبع من مفصليتها للمسار، وأهميتها بالنسبة للجنة الدستورية التي لم تحقق نجاحا"، مبيينا أن "الاستمرار بهذا الشكل سيكون تسويفا للمسار وعمل اللجنة الدستورية".

أما عن مشاركة المعارضة في الجولة فقال إنها "أعدت نفسها لوضع روسيا أمام مسؤولياتها ودور إيران التخريبي في المنطقة والجرائم والانتهاكات المرتكبة خلال الفترة السابقة من قبلها هي ومليشياتها، وسنواجههم بها".

وزاد "اللائحة طويلة من قتل الأطفال والنساء وتدمير المدارس والمستشفيات ولم يعد بإمكانهم إنكارها لأنهم يعرفون ماذا قصفوا، ولا يمكن نقاش مسألة اللاجئين والنازحين مع روسيا لأنها لم تستطع فرض أي شيء على النظام لتحقيق أي تقدم في مسار اللجنة الدستورية فلا يمكن لها أن تقدم شيئا بموضوع المهجرين والنازحين".