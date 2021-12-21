قوات التحالف العربي: مقتل 250 حوثيا وتدمير 29 آلية لقوات الحوثي بعمليات استهداف في مأرب والجوف

"أسقط الحماية لمواقع محددة بمطار صنعاء، وفقا للقانون الدولي والإنساني"

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء عن "مقتل 250 من الحوثيين، وتدمير 29 آلية لقوات الحوثي، في مأرب والجوف عبر 40 استهدافا خلال الـ 24 ساعة الماضية"، والتي اعتبرها التحالف أكبر عمليات استهداف، بحسب ما أورده موقع "العربية" السعودي.

وأكد مصدر عسكري، أن "مقاتلات التحالف العربي شنت غارات جوية استهدفت أطقما وتجمعا لعناصر حوثية في قرية المدخن بمنطقة شمير التابعة لمقبنة عند الريف الغربي لتعز".

وأضاف المصدر أن "مقاتلات التحالف استهدفت بعدة غارات، تجمعات وآليات لقوات الحوثي الإيرانية في جبهات القتال جنوب مأرب"، مشيرا إلى أنه تم "سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، وتدمير طاقمين عسكريين كانا في طريقهما لتعزيز العناصر المقاتلة في جبهات مقبنة الغربية".

وأفاد التحالف العربي، أمس الاثنين، أنه "نفذ ضربات جوية دقيقة ومحددة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء"، لافتا إلى أنه "أسقط الحماية لمواقع محددة بمطار صنعاء، وفقا للقانون الدولي والإنساني".

كما أكد أن "ضربات مطار صنعاء جاءت استجابة للتهديد واستخدام مرافقه لإطلاق هجمات عابرة للحدود".

وأوقعت المعارك، منذ شباط/فبراير، مئات القتلى من الجانبين، و"تسببت بنزوح أكثر من 55 ألف شخص من منازلهم، ولا زال نحو 3,3 ملايين شخص نازحين، بينما يحتاج 24,1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان إلى المساعدة"، وفق ما أعلنته المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، التي أكدت مرارا أن "اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم حاليا".