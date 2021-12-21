اسم محمد الأكثر شيوعا في إسرائيل

وكان الاسم مايا الاسم الأكثر شيوعا بين البنات في إسرائيل ويليه الاسم مريم

أفادت المعطيات الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل اليوم ان محمد كان الاسم الأكثر شيوعا بين الأولاد في إسرائيل عام 2020 بينما كان اسم مايا الأكثر شيوعا بين البنات بفارق بسيط عن مريم وتمار.

وبحسب المعطيات يتضح ان 1,133 طفلة ولدت اسمها مايا (1,107 يهودية، و26 مسلمة) و1,129 طفلة ولدت باسم مريم (721 يهودية و408 طفلة مسلمة) وولدت 1,116 طفلة باسم تمار جميعهن يهوديات.

بين البنات اليهوديات حافظت تمار على تصدر المرتبه الأولى للسنة الخامسة على التوالي، وبقي اسم مايا الاسم الثاني بين الطفلات اليهوديات في حين ارتفع الاسم افيغال الى المرتبه الثالثة.

بين الأطفال اليهود تصدر اسم دافيد القائمة وجاء بعده اسم لفيه، وبعده ارئيل وتلاه يوسف، نوعام. بين الأطفال المسلمين الجدد كان الاسم محمد المتصدر وبقوة عام 2020 مع 2,393 طفل جديد أطلق عليهم الاسم، وعمليا واحد من بين ثمانية أطفال مسلمين جدد ولدوا في هذا العام اطلق عليهم احمد، والمرتبة الثانية كان اسم أحمد ويليه آدم ، يوسف ، عمر ، علي، عبد، امير، إبراهيم ومحمود.

وأسماء البنات الأكثر انتشارا بين المسلمين كانت مريم بالمكان الاول، تلتها شام وبعدها لين، ملك، جوري، ليان، ميلا، الين ، نور وماريا.

بين الأبناء المسيحيين الأسماء الخمسة الاكثر انتشارا كان : شربل، جود، الياس، ليام،وجورج، وبين البنات المسيحيات كانت الأسماء الخمسة الأكثر انتشارا : لين ماريا، سما، سلين وليا. أما بين الأبناء الدروز كان الاسم أدم الأكثر انتشارا ويليه تيم، نيل، أمير وجود، وبين البنات الدرزيات كان الاسم ميلا، ايلا، لور ، ولين وياسمين الأكثر انتشارا.