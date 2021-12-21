الحكومة تصادق على انتقال الدوام لنسبة 50 بالمئة بالمكاتب الحكومية والجماهيرية

يأتي القرار على ضوء الإصابات بالمتحور الجديد اوميكرون ومن المتوقع الإعلان عن قيود جديدة

صادقت الحكومة الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء في تصويت هاتفي الى انتقال الدوام في القطاع الجماهيري والحكومي لنسبة 50% ، وبحسب القرار مدراء المكاتب والاقسام الوزارية المختلفة لديهم الصلاحية للمصادقة على نسبة حضور اعلى من التي صودق عليها في حالات استثنائية.

ومن المتوقع ان يجتمع مساء اليوم المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا. وذلك على خلفية اعلان وزارة الصحة امس عن 170 إصابة جديدة بالمتحور اوميكرون وارتفاع الإصابات الى 341 اصابة، إضافة الى وجود 807 إصابة يشتبه انها اوميكرون وهم بانتظار نتيجة التسلسل الجيني.

عموما رصدت امس 1,306 إصابة يومية جديدة بكورونا ، وهي الأعلى منذ شهرين، من بين المصابين الجدد هناك 304 عادوا من الخارج خلال الأيام العشرة الاخيرة، وجاءت النتيجة بعد اجراء 100 الف فحص كانت نسبة الفحوصات الإيجابية 1.27%.

مؤشر انتشار الفيروس يستمر بالارتفاع وبلغ 1.28، عدد الحالات النشطة بلغت 8,078 اصابة، عدد الإصابات الخطيرة بلغت 81 إصابة بينهم 48 اصابتهم حرجة و41 يرتبطون مع أجهزة تنفس، حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس بلغت 8,232 حالة وفاة.