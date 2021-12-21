على خلفية التوترات المتزايدة: ايران تطلق صواريخ باليستية وصواريخ كروز بالخليج

تأتي التدريبات العسكرية في الخليج العربي على ضوء التوترات المتزايدة مع الولايات المتحدة وإسرائيل

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني ان الحرس الثوري الإيراني أطلق الثلاثاء صواريخ باليستية وصواريخ كروز خلال تدريبات عسكرية في الخليج، المناورات العسكرية أجريت على خلفية التوترات المتزايدة مع الولايات المتحدة واسرائيل، والتقارير عن خطط إسرائيلية لضرب المواقع النووية الإيرانية.

وصرح قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي :"استخدام الصواريخ الباليستية من قبل سلاح البحرية التابع للحرس الثوري هي فكرة جديدة، هي قادرة على إصابة الأهداف بدقة 100%". ايران تقول "ان صواريخها يصل مداها 2.000 كيلومتر وهي قادرة للوصول الى إسرائيل والولايات المتحدة ولقواعد عسكرية أخرى في المنطقة".

وكانت ايران حذرت امس من رد "ساحق" لكل عملية ضدها من جانب اسرائيل، في المقابل تجري جهود للدول العظمى لاحياء الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015.

وبحسب التلفزيون الإيراني ، المناورات التي أجريت اليوم في مياه الخليج العربي شملت أيضا اطلاق خمسة صواريخ كروز بصورة متزامنة، واطلاق طائرات مسيرة محملة بالأسلحة تستطيع كل واحدة منها إصابة هدفين. وبحسب التقرير، التدريب الذي هو في الواقع استعراض قوة ايراني، سيستمر حتى نهاية الأسبوع.