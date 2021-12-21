تقرير: البيت الأبيض لم يستجب لطلب رئيس الحكومة الإسرائيلية اجراء مكالمة مع بايدن

ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية ينفي ما ورد في تقرير القناة الإسرائيلية (13)

أفادت القناة الإسرائيلية (13) انه منذ أسابيع البيت الأبيض لا يستجيب لطلبات رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت للتحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. وذكرت القناة انه منذ ثلاثة أسابيع أجريت محاولة، واحدة على الاقل، لإجراء مكالمة بين رئيس الحكومة الاسرائيلية والرئيس الأمريكي- ولم يتم الاستجابة للطلب منذ ذلك الوقت.

وذكر التقرير أن رئيس الحكومة يرغب باجراء المكالمة لطرح قضية المحادثات النووية التي تجري هذه الفترة في فيينا بالنمسا. الخلفية لذلك بحسب التقرير تعود الى محادثة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الخارجية انتوني بلينكن. حيث طلب بينيت خلالها التحدث حول قضية النووي لكن بلينكن طرح قضية البناء في منطقة عطروت. الامريكيون يحتجون في كل مرة تنشر بها خطة بناء خارج الخط الأخضر. وأجريت هذه المكالمة بعد يومين من انطلاق المحادثات حول النووي الإيراني في فيينا.

وأضاف التقرير، انه رغم ذلك يمكن الافتراض ان مثل هذه المحادثة بين رئيس الحكومة والرئيس الأمريكي يمكن ان تجري قريبا. مستشار الامن القومي الأمريكي جيك سوليفان يتواجد حاليا في إسرائيل ومن المتوقع ان يجتمع الليلة مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ وغدا من بينيت. مسؤولون سياسيون يقدرون انه بعد الاجتماع ستتم المحادثة مع بايدن.

وأوضح مسؤول مقرب من رئيس الحكومة للقناة الإسرائيلية ان الموضوع طرح خلال اجتماع سياسي مع مسؤولين سياسيين. ولم يتم تقديم طلب رسمي من ديوان رئيس الحكومة الاسرائيلية الى البيت الأبيض ولذلك أيضا لم يكن هناك رفض. وعقب ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية على ما ورد :"لم يكن هناك أي طلب رسمي لاجراء محادثة بين رئيس الحكومة والرئيس الأمريكي. وعندما يتم تقديم مثل هذا الطلب، نحن متأكدون انه سيتم الاستجابه له بصورة إيجابية".