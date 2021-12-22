اسرائيل أول دولة بالعالم توصي بإعطاء جرعة التطعيم الرابعة لمن هم بجيل 60 فما فوق

يأتي القرار الحكومة بعد توصية طاقم الخبراء الوبائي الذي اوصى باعطاء الجرعة الرابعة بعد 4 اشهر من الثالثة

أوصى طاقم الخبراء الوبائي باسرائيل مساء الثلاثاء بالمصادقة على جرعة رابعة ضد فيروس كورونا لمن هم بجيل 60 فما فوق، وللفئات السكانية المعرضة للخطر (ذوي المناعة الضعيفة، مرضى الاورام السرطانية، ومن لديهم اعضاء مزروعة) والعاملين في القطاع الصحي، وذلك بعد اربعة اشهر من تلقي الجرعة الثالثة،تأتي التوصية بعد تأييد غالبية الخبراء لها, ومن المتوقع ان تكون حيز التنفيذ الاسبوع القادم. كما تقرر تعجيل تقديم الجرعة الثالثة لثلاثة أشهر بعد الجرعة الثانية بدلا من خمسة أشهر.

وبعد القرار، أصدر رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت أوامره الى وزارة الصحة ورؤساء صناديق المرضى البدء بالاستعداد لتقديم الجرعة الرابعة وقال "ستكون هذه بشرى رائعة حيث ان هذه الجرعة ستساعدنا على تجاوز اوميكرون الذي يجتاح العالم" مطالبا المواطنين بالتوجه لأخذ جرعات التطعيم وقال "اطالب كل من يوافي جميع الشروط التي اقرتها اللجنة- ان يأخذ جرعة التطعيم. تحلوا بالمسؤولية على صحتنا ومعيشتنا جميعا. التطعيمات تنقذ الارواح، لا تضيعوا الوقت".

واقرت الحكومة الاسرائيلية بنفس الوقت بتعجيل اعطاء جرعة التطعيم الثالثة لثلاثة أشهر بعد الجرعة الثانية، بدلا من خمسة أشهر.

قرار الخبراء يأتي على خلفية انتشار المتحور اوميكرون في اسرائيل، واعلنت وزارة الصحة أمس ان عدد المصابين بالمتحور اوميكرون تضاعف وبلغ 341 اصابة، و72% تلقوا التطعيم بالطريق الصحيحة، وهناك شبهات لاصابة 807 آخرين وهم ينتظرون نتيجة فحص التسلسل الجيني، في حين سجلت اسرائيل وفاة اول شخص بالمتحور وهو شخص بجيل 70 عاما، ويعاني من أمراض سابقة وكان تلقى التطعيم بجرعتين فقط.

ويشار الى ان كابينت كورونا كان اقر مساء امس قيودا اضافية على ضوء ارتفاع الاصابات بالمتحور اوميكرون وتتضمن هذه القيود، تقليص عدد المواطنين في مراكز التسوق بحيث ستكون مسافة الأمان هي 15 مترًا مربعًا لكل شخص، مع إلزامية بعرض الشارة الخضراء لجميع المتاجر التي تزيد مساحتها عن 100 متر مربع، بما في ذلك تلك الموجودة داخل مراكز التسوق.

وأكدت الحكومة أنه تمت الموافقة على قيود جديدة بجهاز التعليم أيضا، سيصبح التعيلم عن بعد في المناطق المصنفة حمراء وبرتقالي، بالنسبة للصفوف من 1-12 التي فيها معدل التلقيح أقل من 70 بالمائة، وسيتم تطبيق القرار على الفور في المدارس الإعدادية والثانوية (الصفوف 7-12)، وفي المدارس الابتدائية (الصفوف 1-6) .