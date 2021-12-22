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هرتسوغ يعرب لمستشار الامن القومي الامريكي عن مخاوفه من "تقدم ايران نحو النووي بحماية مفاوضات فيينا"

i24news

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الرئيس الاسرائيلي يتسحاك هرتسوغ خلال اجتماعه مع مستشار الامن القومي الامريكي جايك سوليفان 21/12/2021
Haim Zach/GPOالرئيس الاسرائيلي يتسحاك هرتسوغ خلال اجتماعه مع مستشار الامن القومي الامريكي جايك سوليفان 21/12/2021

الرئيس الاسرائيلي اجتمع مع المستشار الامن القومي الامريكي وتمحور الاجتماع حول النووي الايراني

اجرى الرئيس الاسرائيلي يتسحاك هرتسوغ أمس الثلاثاء اجتماع عمل مع مستشار الامن القومي الامريكي جايك سوليفان، وشارك بالاجتماع سفير اسرائيل في الولايات المتحدة مايك هرتسوغ، السفير الامريكي في اسرائيل توم نيدس، مسؤولون كبار من المجلس القومي الامريكي وممثلين عن وزارة الخارجية الاسرائيلية. 

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وعبر الرئيس الاسرائيلي في الاجتماع عن مخاوفه من تقدم ايران نحو امتلاك أسلحة نووية بحماية المفاوضات في فيينا، وقال لسوليفان بحسب البيان الصادر ان "الشرق الاوسط مقسم اليوم الى تحالفات- تحالف اسرائيل ودول عربية تسعى الى السلام، تحارب ايران وتعمل من أجل عالم أفضل لمواطنيهم، مقابل تحالف الارهاب الايراني وأذرعتها التي تسعى لزعزعة أمن المنطقة". 

كما عبر الرئيس الاسرائيلي بحسب البيان الصادر عن تقديره الكبير للرئيس الامريكي جو بايدن وعن صداقته الوثيقة مع اسرائيل وشكر الادارة الامريكية على الحفاظ وتعزيز العلاقة الهامة والقوية بين البلدين. 