بينيت ومستشار الامن القومي الامريكي يتفقان على استمرار التعاون بالملف الايراني

مستشار الامن القومي الامريكي يجري زيارة الى اسرائيل والسلطة الفلسطينية يجتمع خلالها مع عدد من المسؤولين

اجتمع رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت اليوم مع مستشار الامن القومي الامريكي جايك سوليفان في مكتبه بمدينة القدس، وناقش الجانبان خلال الاجتماع المباحثات حول النووي الايراني المنعقدة في فيينا، مؤكدين ان هذه نقطة زمنية حاسمة لكلا البلدين.

وقال سوليفان بحسب البيان الصادر عن مكتب بينيت :"من المهم ان نجلس سوية ونطور استراتيجية ووجهة نظر مشتركة، وأن نجد الطريق للتقدم، والتي تضمن بشكل أساسي مصالح كلا البلدين. نحن مصالحنا ، مثل القيم التي تستند عليها سياساتنا-مشتركة وعميقة جدا".

وشدد بينيت من جانبه ان "هذه الفترة هامة جدا، لما يحدث في فيينا يوجد تأثير عميق على الاستقرار في الشرق الاوسط وعلى أمن اسرائيل خلال السنوات القادمة"

وأعرب مستشار الامن القومي الامريكي عن شكر الرئيس جو بايدن، على دعم بينيت له في ذروة الصراع في أفغانستان وقال :"عكست تلك اللحظة لاي مدى اسرائيل والولايات المتحدة تقفان سوية-نحن أقوياء جدا".

والتقى سوليفان بوقت سابق اليوم خلال اجتماع عمل نظيره الاسرائيلي ايال حولتا وسيجتمع مع مسؤولين اخرين، وكان اجتمع ليله امس مع الرئيس الاسرائيلي يتسحاك هرتسوغ وتمحور اللقاء حول الملف الايراني، ووصل سوليفان ليلة امس الى اسرائيل بهدف اجراء "مشاورات مفصلة" مع رئيس الحكومة الاسرائيلية حول النووي الايراني.

وبحسب البيان الرسمي الذي اعلن قبل وصوله، ذكر انه خلال اجتماعه مع المسؤولين الاسرائيلين من المتوقع تأكيد التزام الولايات المتحدة بأمن اسرائيل، ومناقشة عدد متنوع من المواضيع ذات الاهمية الاستراتيجية بالنسبة للعلاقات الامريكية -الاسرائيلية بما يشمل التهديد الايراني، وبعد ذلك من المتوقع ان يقوم سوليفان بزيارة رام الله ويجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.