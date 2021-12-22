تقرير: اسرائيل هددت باغتيال صالح العاروري ان استمرت الهجمات في الضفة القدس

صحيفة قطرية تقول ان "اسرائيل بعثت رسالة تهديد الى الفصائل الفلسطينية عن طريق الوفد المصري "

افادت صحيفة العربي الجديد نقلا عن مصادر مصرية ان اسرائيل بعثت رسالة تهديد الى قادة حماس والجهاد الاسلامي، بموجبها ان قادة التنظيمات في الضفة الغربية سيشكلون اهدافا بالنسبة للأجهزة الامنية الاسرائيلية في حال استمرت العمليات والهجمات في الضفة الغربية والقدس.

واضاف التقرير ان المصادر اشارت الى ان "مسؤولا اسرائيليا كبيرا حضر اجتماع الوفد المصري في القدس مع مسؤولين امنيين من مجلس الامن القومي وجهاز الامن العام (الموساد) أكد ان نائب رئيس المكتب السياسي للحركة وزعيم حماس في الضفة صالح العاروري سيكون هدفا لاسرائيل ان تمسكت حماس باستمرار العمليات والهجمات في الضفة الغربية".

وأشارت المصادر للصحيفة القطرية ان التنظيمات الفلسطينية رفضت بشكل قاطع تلقي التهديدات، وهددت بشن حملة ضد اسرائيل ان استأنفت سياسة الاغتيالات.

ويشار الى انه بوقت سابق هذا الاسبوع افادت صحيفة الاخبار اللبنانية ان بعثتين مصريتين دخلتا الى القطاع. الوسطاء المصريون الذين يجرون مفاوضات غير مباشرة بين اسرائيل وحماس اجتمعوا مع قادة التنظيم والفصائل الاخرى، حملوا معهم رسالة اسرائيلية تطالب بتهدئة الاوضاع في الضفة والقدس ، وفي حال استمرت العمليات فان اسرائيل ستعود الى سياسة الاغتيالات المحددة بالضفة والخارج.في المقابل ذكرت "الاخبار" ان حماس عبرت امام الوفد الامني عن استيائهم بعد عجزهم وتهربهم من المساعدة باعادة بناء القطاع.