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الجولة الـ 17 لصيغة "أستانا" تجدد الالتزام بسيادة سوريا و"العمل المشترك لمحاربة الإرهاب"

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ممثلو النظام السوري ومندوبو المعارضة وغيرهم من الحاضرين أثناء مشاركتهم في الجلسة العامة لمحادثات السلام السورية التي توسطت فيها إيران وروسيا وتركيا في استانا في 29 نوفمبر 2018.
Stanislav FILIPPOV / AFPممثلو النظام السوري ومندوبو المعارضة وغيرهم من الحاضرين أثناء مشاركتهم في الجلسة العامة لمحادثات السلام السورية التي توسطت فيها إيران وروسيا وتركيا في استانا في 29 نوفمبر 2018.

البيان الختامي لأستانا:"الالتزام بسيادة سوريا ومواصلة العمل المشترك لمحاربة الإرهاب ورفض الأجندات الانفصالية."

جدد البيان الختامي للجولة الـ 17 لصيغة "أستانا" برعاية تركيا وروسيا وإيران بمشاركة وفدا الحكومة والمعارضة السورية، واستضافة كازاخستان، اليوم الأربعاء، "الالتزام بسيادة سوريا ومواصلة العمل المشترك لمحاربة الإرهاب ورفض الأجندات الانفصالية."

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ووفق بيان سابق لوزارة الخارجية الكازاخستانية، فإن المحادثات عقدت برعاية الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران)، وشارك فيها وفدا الحكومة والمعارضة السوريّة، كما حضرها أيضاً وفد أممي خاص، ومراقبون من لبنان والأردن والعراق.

وأوضح البيان أنّ محادثات الجولة المقبلة من "أستانا 17" بالعاصمة "نور سلطان"على مدى يومين،"ناقشت بشكل رئيسي، "أعمال اللجنة الدستورية السورية" في جنيف، وأنّ هذا التركيز يأتي بهدف إكساب زخم لأعمال اللجنة.

كما تمت مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة السورية بشكل عام، ومهام الحفاظ على الهدوء في مناطق "خفض التصعيد"، وسبل مكافحة الإرهاب وستشهد لقاءات ثنائية بين الأطراف

واستضافت كازاخستان الجولة الـ17 من محادثات "أستانا" حول الملف السوري التي عقدت على مدار يومين 