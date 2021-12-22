وزير الأمن الإسرائيلي: ايران تلعب بعامل الوقت ونتدارس مع شركائنا اتخاذ الخطوات المناسبة

إيران تلعب بعامل الوقت، فيما نحن ملزمين بدافع المسؤولية المشتركة الى قلب الساعة الرملية ليدرك النظام خطأه

وجه وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس دعوة الى الدول العظمى التي تفاوض ايران حول احياء الاتفاق النووي اليوم الأربعاء، الى نسف عامل الوقت الذي تستخدمه ايران لصالحها خلال المفاوضات الدائرة في فيينا، مشيرا إلى أن "نحن نتدارس بالفعل هذه الأيام مع شركائنا اتخاذ الخطوات الواجب اتخاذها".

جاءت دعوة الوزير غانتس خلال حفل عسكري لتخريج فوج من الطيارين الإسرائيليين، حيث تطرق خلال خطابه الى الاتفاق النووي الذي تحاول ايران بموجبه رفع العقوبات الاقتصادية عنها بأقل الالتزامات.

ونقلت وسائل إعلام عن غانتس قوله "إن إيران تلعب بعامل الوقت، فيما نجد أنفسنا ملزمين بدافع المسؤولية المشتركة التي تجمعنا مع دول المنطقة والدول العظمى الى قلب الساعة الرملية، لنظهر لقادة النظام الإيراني أن الوقت يلعب في الواقع في غير صالحهم.

وتابع غانتس قائلا "اسرائيل لم تسع يوما الى الحرب، وعملت بانتظام على التنسيق مع حلفائها. وسنتابع العمل وفق هذا النهج في مقابل التهديد الذي تسعى ايران الى فرضه على العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط وعلينا أيضًا".