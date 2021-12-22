قوات التحالف العربي: مقتل 280 حوثيا وتدمير 8 أطقم قتالية و3 عربات مدرعة و25 آلية عسكرية للحوثيين في مأرب

التحالف: "اعترض طائرة مسيّرة في الأجواء اليمنية أطلقت نحو السعودية وسنقصف مصادر التهديد في الساعات القادمة"

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، عن "مقتل 280 حوثيا في مأرب والجوف، وتدمير 8 أطقم قتالية، و3 عربات مدرعة، و25 آلية عسكرية للحوثيين، ولقي جميع من كانوا على متنها مصرعهم، في غارات جوية شنها التحالف والجيش اليمني، جنوبي محافظة مأرب".

وأضاف التحالف أنه "اعترض طائرة مسيّرة في الأجواء اليمنية أطلقت نحو السعودية"، مشددا على رفض التهاون مع "السلوك العدائي للحوثيين"، قائلا: "سنقصف مصادر التهديد في الساعات القادمة"، بحسب ما أورده موقع "العربية" السعودي.

وأكد مساعد قائد المنطقة العسكرية الثالثة، لشؤون التوجيه المعنوي، العميد محمد المكروب، أن قوات الحوثي "تلقت ضربات موجعة، وعانت خسائر بشرية ومادية كبيرة في معركة الأربعاء التي استمرت عدة ساعات".

وشهدت الجبهة الجنوبية من المحافظة معارك عنيفة بين الجيش والمقاومة من جهة، وقوات الحوثي من جهة أخرى.

وأوقعت المعارك، منذ شباط/فبراير، مئات القتلى من الجانبين، و"تسببت بنزوح أكثر من 55 ألف شخص من منازلهم، ولا زال نحو 3,3 ملايين شخص نازحين، بينما يحتاج 24,1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان إلى المساعدة"، وفق ما أعلنته المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، التي أكدت مرارا أن "اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم حاليا".