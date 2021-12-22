الرئيس الإسرائيلي: إيران قنبلة موقوتة تهدد إسرائيل والشرق الأوسط وعلينا تعطيل برنامجها النووي

داعا يتسحاق هرتسوغ المنتظم الدولي إلى عدم الاستهتار بخطورة التهديد الايراني الذي يجب التعامل معه بحزم لإنهائه

قال الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، مساء اليوم الأربعاء، إن "إيران قنبلة موقوتة تهدد اسرائيل والشرق الاوسط برمته" مشيرا إلى أنه "يجب تحييد التهديد النووي الإيراني بشكل نهائي، باتفاق أو بدونه، ويجب أن لا يُسمح لإيران بامتلاك قدرات أسلحة نووية"

وأكد هرتسوغ على أن يتابع عن كثب المفاوضات حول الاتفاق النووي مع طهران داعيا المنتظم الدولي إلى عدم الاستهتار بخطورة التهديد الايراني الذي يجب التعامل معه بحزم لإنهائه وتابع"هذه القدرة أكثر أهمية بالنسبة لنا في هذا الوقت، في الأيام التي يستمر فيها الأخطبوط الإيراني في إرسال مخالبه إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط" واستطرد: "أنا أتابع المفاوضات حول الاتفاق النووي، وأدعو المجتمع الدولي إلى عدم الاستهانة بخطورة التهديد".

جاءت تصريحات يتسحاق هرتسوغ خلال حفل تخريج فوج جديد من ضباط وطيارين في سلاح الجو الإسرائيلي، مشيدا بـ"قدرة القوات الجوية الإسرائيلية على الوصول إلى أي مكان وفي أي موقف".

وكان وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، قد التقى في وقت سابق من اليوم بمستشار الأمن القومي الأمريكي جاك ساليفان الذي يزور البلاد وبحث معه الملف النووي الإيراني وتهديدات طهران وقضايا أخرى وأكد غانتس على أهمية توطيد التعاون في تبادل المعلومات الأمنية بين إسرائيل والولايات المتحدة "خاصة في هذا الوقت"

وشارك في اللقاء ايضا رئيس هيئة الاركان الجنرال افيف كوخافي، كما اجتمع ساليفان مع وزير الخارجية يائير لبيد. وصباحا استقبل رئيس الوزراء نفتالي بينيت المسؤول الأمريكي وأكد أهمية تطوير استراتيجية مشتركة بسبب المرحلة الدقيقة فيما يخص قضايا أمنية هامة تهم البلاد ومنطقة الشرق الأوسط.

وشدد بينيت من جانبه على أن "هذه الفترة هامة جدا، لما يحدث في فيينا يوجد تأثير عميق على الاستقرار في الشرق الاوسط وعلى أمن اسرائيل خلال السنوات القادمة".