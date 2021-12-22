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تركيا: اعتقال دبلوماسي أمريكي بشبهة بيع جواز سفر مزور لسوري في إسطنبول

i24NEWS - AFP

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موظفون يرتدون دروعًا للوجه ينتظرون لخدمة الركاب في مطار إسطنبول في 1 يونيو 2020.
Yasin AKGUL / AFPموظفون يرتدون دروعًا للوجه ينتظرون لخدمة الركاب في مطار إسطنبول في 1 يونيو 2020.

كشفت كاميرات المراقبة للأمن التركي أن المواطن السوري التقى داخل مطار إسطنبول بالدبلوماسي الأمريكي

أفادت وكالة الأنباء التركية الرسمية، اليوم الأربعاء أن مديرية أمن إسطنبول ألقت القبض على دبلوماسي أمريكي يعمل في قنصلية واشنطن لدى بيروت، لتورطه في إصدار جواز سفر مزوّر لمواطن سوري قُبض عليه هو الآخر أثناء محاولته السفر من مطار إسطنبول الدولي.

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وأفادت مديرية الأمن، في بيان الأربعاء، أنه بتاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تم توقيف السوري "ر. س"، بعدما تبين استخدامه جواز سفر شخص آخر، وهو يحاول مغادرة مطار إسطنبول.

وكشفت كاميرات المراقبة للأمن التركي أن المواطن السوري التقى داخل مطار إسطنبول بالدبلوماسي الأمريكي "د. ج. ك" الذي يعمل في قنصلية واشنطن لدى بيروت، وحصل منه على جواز السفر المزور مقابل 10 آلاف دولار.

وعلى إثر ذلك أوقفت سلطات مطار إسطنبول المواطن السوري والدبلوماسي الأمريكي وبحوزته 10 آلاف دولار تسلمها داخل ظرف من الأول وعقب اكتمال التحقيقات معهما، نقلت السلطات التركية المشتبه بهما إلى المحكمة التي قضت بدورها تغريم المواطن السوري وحبس الدبلوماسي الأمريكي.

ولم يصدر أي تصريح من الخارجية الأمريكية، حول رواية مديرية أمن اسطنبول باحتجاز الدبلوماسي الأمريكي.