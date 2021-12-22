المرصد السوري: أكثر من 3700 قتيل في سوريا في عام 2021 بينهم 360 طفلا

المرصد"خلال العام الجاري قضى نحو 600 عنصر من قوات النظام وأكثر من 300 مقاتل من مجموعات موالية لها"

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان،في بيان، اليوم الأربعاء، عن "مقتل 3746 شخصا في سوريا، منهم 1505 مدنيين، و360 طفلاً، و297 شخصا قضوا جراء انفجار ألغام وعبوات ناسفة"خلال عام 2021، مشيرا إلى أنها " أدنى حصيلة سنوية منذ اندلاع الثورة السورية قبل أكثر من عشر سنوات".

وأضاف المرصد أنه "خلال العام الجاري قضى نحو 600 عنصر من قوات النظام وأكثر من 300 مقاتل من مجموعات موالية لها"، إضافة إلى "مصرع نحو 600 مقاتل من تنظيم الدولة 'داعش' وفصائل متطرفة أخرى، في مقابل 158 من عناصر ي ب ك/بي كا كا الإرهابي، وقتل قرابة 370 من مقاتلي الفصائل المعارضة".

وأحصى المرصد العام المنصرم، مقتل أكثر من 6800 سوري، حيث لوحظ انخفاض حصيلة القتلى الإجمالية خلال عامي 2020 و2021 بتراجع حدّة المعارك في مناطق عدة، خصوصاً في محافظة إدلب.

وعلى الرغم من سريان وقف لإطلاق النار في المنطقة منذ آذار/مارس 2020، إلا أنها تتعرض لخروقات عديدة بينها قصف لـ "قوات النظام" وغارات روسية،

وتسبب النزاع السوري في عام 2019 في مقتل أكثر من 10 آلاف شخص، فيما سجّل عام 2014 مقتل سبعين ألف شخص، في أعلى حصيلة سنوية للنزاع.

وتسببت الحرب في سوريا، منذ 2011، في "مقتل أكثر من نصف مليون شخص، ودفع أكثر من نصف السكان إلى النزوح داخل سوريا أو التشرد خارجها"، وخسرت "قوات النظام السوري، خلال السنوات الأولى، مناطق واسعة على يد الفصائل المعارضة"