وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو نظيره المغربي إلى زيارة إسرائيل والأخير يأمل بزيارة قريبة

لابيد"رحب بصديقي الوزير بوريطة لزيارة إسرائيل في أقرب وقت ممكن وإطلاق مبادرات جديدة لتقوية علاقاتنا"

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، مساء اليوم الأربعاء، نظيره المغربي ناصر بوريطة إلى زيارة إسرائيل قريبا، قائلا لبيد "أرحب بصديقي الوزير بوريطة لزيارة إسرائيل في أقرب وقت ممكن وإطلاق مبادرات جديدة لتقوية علاقاتنا يجب أن نلتقي مباشرة ونبني أشياء كبيرة لصالح شعبينا"وبدوره أعرب ناصر عن "أمله بزيارة إسرائيل قريبا".

جاء ذلك خلال اجتماع عبر الفيديو الاربعاء ضم أيضا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لمناسبة مرور عام على تطبيع علاقات البلدين برعاية أميركية.

بدوره أعرب وزير الخارجية المغربي عن "أمله بزيارة إسرائيل قريبا"، ولقاء لبيد مجددا بعدما كان قد زار الرباط في آب/أغسطس المنصرم

استأنف البلدان علاقاتهما الدبلوماسية قبل عام في إطار اتفاق ثلاثي تعترف بموجبه الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.

ولمناسبة مرور عام على هذا الاتفاق، عقد لقاء مقتضب الاربعاء جمع ناصر بوريطة من مقر وزارة الخارجية بالرباط بنظيريه الإسرائيلي والأميركي عبر تقنية الفيديو، من دون إقامة أنشطة أخرى.