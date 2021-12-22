لقاء الرئيس الفلسطيني ومستشار الأمن القومي الأمريكي: تأكيدات على الالتزام بحل الدولتين

عباس"أطلع سوليفان على آخر التطورات الجارية، ووقف النشاطات الاستيطانية، ووقف اعتداءات المستوطنين"

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، مساء اليوم الأربعاء، على الالتزام بحل الدولتين، و"أهمية العمل المشترك من قبل جميع الأطراف للمضي قدما لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، إن سوليفان "نقل تحيات الرئيس جو بايدن للرئيس محمود عباس، وتأكيده على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بحل الدولتين، وتابعت أن عباس "أطلع الضيف الأمريكي على آخر التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية، ووقف النشاطات الاستيطانية، ووقف اعتداءات المستوطنين".

وأكد عباس "أهمية احترام الوضع التاريخي في الحرم الشريف المسجد الأقصى، ووقف طرد السكان الفلسطينيين من أحياء القدس، ووقف اقتطاع الضرائب وخنق الاقتصاد الفلسطيني".

وذكر البيان أن محمود عباس أكد على "ضرورة وقف هذه الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوّض حل الدولتين، والانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقّعة بين الجانبين من أجل البدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية".

وأضافت الرئاسة الفلسطينية أن عباس "أشار إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق هذه العلاقات".

وكان سوليفان عقد اليوم الأربعاء، سلسلة واسعة من اللقاءات في إسرائيل ركزت على الملف الإيراني، ومواجهة تهديدات طهران، خاصة برنامجها النووي المثير للجدل.

ووصل سوليفان إلى مقر الرئاسة بمدينة رام الله في وسط الضفة الغربية، اليوم، حيث استقبله الرئيس الفلسطيني.