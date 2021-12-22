أردوغان يتعهد أمام حاخامات يهود في قصره بتطبيع العلاقات مع اسرائيل قريبًا

تحدث اردوغان بوضوح عن محاربة معاداة السامية، مؤكدًا أنه سيحاربها تمامًا كما يحارب الإسلاموفوبيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أثناء استضافته في قصره بأنقرة، الأربعاء، قمة لمنظمة الحاخامات في الدول الإسلامية أن تطبيع العلاقات مع اسرائيل أمر مهم وسيتم قريباً.

وكان الرئيس التركي قد استقبل الأربعاء في قصره الحاخام الأكبر للبلاد إلى جانب مجموعة من الحاخامات عن مختلف الجاليات التي تعيش في المدن والبلدان في العالم الإسلامي. وأطلق أردوغان خلال اللقاء سلسلة من التصريحات الإيجابية والمفاجئة حول موقفه من اليهود ككل وإسرائيل بصفة خاصة. وقال أردوغان في الاجتماع إن "العلاقات بين تركيا واليهود وإسرائيل ستكون قوية على الدوام". العلاقات الاقتصادية بين البلدين أقوى من أي وقت مضى وستستمر في النمو". وبحسب الحاخامات الذين حضروا الاجتماع ، قال أردوغان أيضًا إن تطبيع العلاقات مع إسرائيل أمر مهم سيحدث قريبًا.

وتجمع الحاخامات في تركيا لحضور القمة الأولى لمنظمة الحاخامات في الدول الإسلامية. وبحسب الحاخامات الذين حضروا الإجتماع، فقد استقبلهم الرئيس التركي بحرارة وبحفاوة كبيرتين. وأضافوا "تحدث بوضوح عن محاربة معاداة السامية ، مؤكدًا أنه سيحاربها تمامًا كما يحارب الإسلاموفوبيا. حتى أن أردوغان ذكر أن تركيا وقعت معاهدة ضد إنكار وقوع المحرقة بحق اليهود، بل إنه قال إنه سيعمل على تعزيز التوعية والإرشاد في تركيا بخصوص ذكرى .

ضم اجتماع القمة حاخامات يمثلون أكثر من مائة ألف يهودي يعيشون في جميع أنحاء العالم الإسلامي، بما في ذلك كبار الحاخامات في كازاخستان وأوزبكستان وإيران وأذربيجان وقيرغيزستان وأوغندا ونيجيريا وألبانيا والإمارات العربية المتحدة ، وكذلك شمال قبرص وغيرها. بسبب قيود كورونا المحلية ، لم يتمكن حاخامات المغرب وتونس من حضور الحدث فعليًا، لكنهم أرسلوا التحيات وشاركوا عبر الإنترنت.

ووجه الحاخام مندي حتريك، مؤسس المنظمة وحاخام الجالية الأشكنازية في تركيا، والذي كان مسؤولاً عن زيارة ووصول الحاخامات إلى البلاد، شكره لأردوغان على كون تركيا "رمزًا للعلاقات اليهودية الإسلامية"، وقال إن الحاخامات يصبون الى تطوير هذه العلاقات وتكثيفها.