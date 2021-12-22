الضفة الغربية:إطلاق نار على جنود اسرائيليين بالقرب من مستوطنة بنيامين ومقتل فلسطيني

القوة تعمل على تمشيط المنطقة للعثور على متورطين إضافيين في العملية التي جاءت بعد اختتام سوليفان لقاءه بعباس

أطلق مسلحون فلسطينيون مساء الأربعاء، النار على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي في مستوطنة بنيامين، وقتل أحد المسلحين خلال الاشتباكات في حين لم يصب أي من الجنود الإسرائيليين بأذى. وتم التصريح في بادئ الأمر أن المسلحين لاذوا بالفرار، باتجاه إحدى البلدات المجاورة. وأعلن عن قتيل فلسطيني (26 عاما).

وأفاد الموقع أن القوة تعمل على تمشيط المنطقة للعثور على متورطين إضافيين في العملية. ولم يصدر توضيح من الجيش الإسرائيلي عن الحادث.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الأربعاء، مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مدينة رام الله بوسط الضفة الغربية، وقالت بيان، إن "الشاب محمد عيسى عباس، 26 عاماً، وصل مجمع فلسطين الطبي بحالة حرجاً ومصاباً برصاصة في ظهره، حاول الأطباء إنقاذ حياته إلا أنه ارتقى متأثراً بإصابته الحرجة".

ووقع الحادث بعد ساعات قليلة من اختتام مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان زيارة إلى رام الله التقى خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.