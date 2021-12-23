مستشار الامن القومي الامريكي:"يمكننا التوصل لحل ديبلوماسي مع ايران"

اجرى سوليفان زيارة الى اسرائيل والسلطة الفلسطينية اجتمع خلالها مع كبار المسؤولين وناقش الملف الايراني

قال المستشار القومي الامريكي جيك سوليفان خلال مقابلة مع هيئة البث الرسمية "كان" ان الولايات المتحدة " تعتقد انه لا يزال من الممكن التوصل الى حل ديبلوماسي مع ايران" وذلك على خلفية المباحثات في فيينا والتي ستستأنف الاثنين القادم. اضافة لذلك صرح سوليفان بحسب التقرير أنه في محادثات مغلقة في الولايات المتحدة يتحدثون أنه في غضون أسابيع سيتضح إن كان الايرانيون جاهزون لمثل هذا الحل.

وأضاف سوليفان في المقابلة أنه ومسؤولين آخرين في ادارة بايدن:"يوجد موقف مشابه للكثيرين في الجهاز الامني والاستخبارات والذي قالوا ان الانسحاب من الاتفاق كان خطأ استراتيجيا كارثيا".

وتابع سوليفا إن الخروج من الاتفاق أتاح لايران التقدم بقدراتها النووية. وعندما سئل ان سمع هذا ايضا في اجتماعاته في اسرائيل ، قال انه لا يريد الخوض بالمباحثات في الغرف المغلقة. وانهم يعرفون التعبير أفضل عن موقفهم من الموضوع.

وتطرق سوليفان الى امكانية تنفيذ هجوم اسرائيلي في ايران وقال :"لن أتحدث عن اسرائيل، هي دولة ذات سيادة، لكننا مستمرون بالاعتقاد أن الطريق الامنية لمنع ايران نووية هو الحل الديبلوماسي، الردع والضغوطات".

ووصل سوليفان الثلاثاء الى اسرائيل على رأس بعثة من المسؤولين الامريكيين الكبار اجرى خلالها سلسلة من الاجتماعات السياسية، اجتمع خلالها مع رئيس الحكومة نفتالي بينيت، وزير الخارجية يائير لابيد، وزير الامن بيني غانتس والرئيس يتسحاك هرتسوغ، كما زار سوليفان رام الله واجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.