مصر ستستلم 16 بطارية صواريخ من المانيا من الطراز الموازي "للقبة الحديدية"

تأتي الصفقة في اطار مساعي مصر لتعزيز قدراتها الدفاعية اضافة الى تعزيز القدرات الهجومية

تواصل مصر تعزيز قدراتها الامنية والعسكرية والدفاع عن نفسها من الصواريخ والطائرة المسيرة. وسيستلم الجيش المصري 16 بطارية لصواريخ مضادة للطائرات من المانيا من طراز IRIS-T، وأفيد ان الصفقة تم المصادقة عليها خلال فترة المستشارة الالمانية السابقة انجيلا ميركل ، وبحسب النشر بموقع"ماكو" الاسرائيلي فان المنطومة الالمانية توازي منظومة "القبة الحديدية" الاسرائيلية التي تنتجها شركة رفائيل.

وبحسب التقرير في "ماكو" ستنضم الى البطاريات الجديدة الى بطاريات الصواريخ S-300 التي اشترتها مصر من روسيا والقادرة على اعتراض صواريخ طويلة المدى والى منظومات SA-15 و SA-17 التي يقول الروس انها قادرة على اعتراض صواريخ قصيرة المدى. وكما يبدو فان مصر تسعى بالاضافة الى تعزيز قدراتها الهجومية تسعى ايضا لبناء منطومة دفاعية متعددة الطبقات ضد الصواريخ والطائرات المسيرة.

IRIS-T هي صواريخ جو- جو قام الالمان بتطويرها على اساس الصاروخ السوفييتي R-73، وتم تطوير الصاروخ بالتعاون مع اليونان، السويد، اسبانيا وايطاليا، وبدأ سلاح الجو الالماني التزود بالصاروخ في بداية سنوات الـ2000 ولاحقا تم تطوير نسخة بحرية للصاروخ الذي يمكن اطلاقه من غواصة ضد طائرات وفي نسخ اضافية ايضا ضد اهداف بحرية واهداف برية.

وفي عام 2015 تم تطوير النسخة المضادة للطائرات والطائرات المسيرة. بطارية المنظومة لديها 4 حتى 5 قاذفات في كل واحدة منها اربعة صواريخ. في النسخة القصيرة المدى ضد الصواريخ والطائرات المسيرة يوجد حتى 8 صواريخ في القاذفة.