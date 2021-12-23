البحرية الأمريكية تصادر أسلحة إيرانية متجهة إلى اليمن

عثر مشاة البحرية على 1400 بندقية من طراز كلاشينكوف و 226.600 رصاصة، فضلا عن طاقم من خمسة يمنيين

أعلنت البحرية الأمريكية عن ضبطها كمية كبيرة من البنادق الهجومية والذخيرة المهربة على متن سفينة صيد إيرانية، من المحتمل أن تكون متجهة إلى اليمن، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس الخميس.

واكتشفت سفن دورية تابعة للبحرية الأمريكية الأسلحة، على متن سفينة صيد لا تحمل الجنسية، في عملية بدأت يوم الاثنين في شمال بحر العرب، قبالة سلطنة عمان وباكستان.

وعثر مشاة البحرية على 1400 بندقية من طراز كلاشينكوف و 226.600 رصاصة، فضلا عن طاقم من خمسة يمنيين.

وسبق أن اتهمت دول غربية وخبراء من الأمم المتحدة إيران مرارًا وتكرارًا بتهريب أسلحة وتكنولوجيا غير مشروعة إلى اليمن على مر السنين، مما أدى إلى تأجيج الحرب الأهلية والسماح للحوثيين بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على المملكة العربية السعودية المجاورة.

في الوقت الذي تنفي إيران أي دور لها بتسليح الحوثيين الضالعين في حرب في اليمن، منذ سنوات.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان إن "توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر للحوثيين هو بمثابة انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي والعقوبات الأمريكية".

ولم ترد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق على اعتراض الأسلحة.