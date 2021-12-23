منظمة الهجرة الدولية: 17 مليون دولار للعراق للحد من البطالة

قال رئيس البعثة أن المنظمة قدمت هذا المبلغ بإطار دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة في العراق والاتجاه نحو زيادتها

في مسعى للتعاطي مع استفحال البطالة في العراق، أعلنت بعثة المنظمة الدولية للهجرة في هذا البلد، الخميس عن تخصيصها ما يزيد عن 17 مليون دولار، تداركاً لزيادة البطالة فيه، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وأفاد رئيس البعثة جورجي جيكاوري إلى أن المنظمة قدمت هذا المبلغ في إطار دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة في العراق. كما أكد المسؤول أن المنظمة تسعى الى زيادة المبلغ وعدد المشاريع التي يبلغ مجموعها اليوم الف مشروع، مبينا أنه في المستقبل سيزيد عدد المشاريع.

وتشمل بعض هذه المشاريع البنى التحتية والصحية وإدارة المخيمات وأساسيات الهجرة وإدارة الحدود، وفقا لجورجي الذي أكد أن للعراق خصوصية بحسب تعبيره.

ويعاني العراق منذ سنوات من نزيف الهجرة الذي دفع عائلات بأكملها الى مغادرة العراق. وتجلت أزمة الهجرة العراقية عندما علق الآلاف منهم عند الحدود بين بيلاروس وبولندا في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ما دعا الحكومة العراقية الى التحرك والدفع بطائرات لتأمين عودة أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر من العراقيين الأكراد الى بلادهم.