تقديرات اسرائيلية: ان فشلت مباحثات فيينا واشنطن ستكثف العقوبات على ايران

جاءت التقديرات بعد زيارة المستشار الامني الامريكي الى اسرائيل واجتماعه مع كبار المسؤولين هناك

افادت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان هناك تقديرات اسرائيلية بأنه في حال فشل المفاوضات في فيينا بين ايران والدول العظمى، الولايات المتحدة ستكثف العقوبات ضد ايران، جاءت هذه التقديرات بعد المباحثات مع مستشار الامن القومي جيك سوليفان مع مسؤولين اسرائيليين خلال زيارته الى اسرائيل.

وكان سوليفان اجتمع خلال زيارته خلال اليومين الماضيين مع الرئيس الاسرائيلي يتسحاك هرتسوغ ، رئيس الحكومة نفتالي بينيت، وزير الخارجية يائير لابيد ووزير الامن بيني غانتس، كما اجرى سوليفان مباحثات استراتيجية بالموضوع الايراني مع نظيره الاسرائيلي د.ايال حولتا. مسؤول اسرائيلي قال بعد المحادثات مع سوليفان أنه يمكن القول حاليا ان الوضع حيال ايران أفضل مما اعتقدنا.

وفي البيان الصادر عن البيت الابيض حول ملخص زيارة سوليفان ذكر انه خلال مباحثاته مع الحكومة :"ناقش الطرفان الجهود لتعميق علاقات السلام والدول العربية والاسلامية". وان المستشار الامني وحكومة اسرائيل :"تبادلوا وجهات النظر حول الاوضاع الحالية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وناقشوا الخطوات لتقوية السلطة الفلسطينية وتحسين حياة الفلسطينيين".

واضاف البيان ان سوليفان "شدد على الحاجة من تجنب خطوات يمكنها أن تثير التوتر في المنطقة وشجع على لبذل الجهود نحو التهدئة والتقدم نحو هدف حل الدولتين".

عشية وصول سوليفان الى اسرائيل اجري اجتماع غير معهود في وزارة الامن بمشاركة كافة القيادات الامنية والسياسية الاسرائيلية، اجروا خلاله نقاشا هاما "اتفقوا خلالها" على كيفية ادارة الموضوع الايراني مع الولايات المتحدة والطلبات الاسرائيلية من الامريكيين. والموضوع الثاني الذي تمت مناقشته كان السياسة الاسرائيلية بالموضوع الصيني في مواجهة الضغوطات الامريكية بالقضية. الهدف كان تشكيل جبهة واحدة ومنظمة لما تريده اسرائيل خلال الاجتماعات مع الامريكيين.

حاليا، بعد الاجتماعات مع سوليفان، في الجانب الاسرائيلي يقولون ان الفجوات بين الجانبين تقلصت.وذكر التقرير ان الامريكيون يتفهمون المخاوف الاسرائيلية جيدا بشأن رفع العقوبات عن ايران ومن المخاوف من ان الاموال التي سيتم الافراج عنها سيتم استخدامها في عمليات عدائية، وتعهدوا ان الاموال التي سيتم الافراج عنها ستكون لاغراض انسانية وان العقوبات لن يتم رفعها بدون مقابل.

الامريكيون اوضحوا انهم يعرفون جيدا كل ما يجري في ايران، وانها لم تتوقف عن برنامجها النووي، الجانب الاسرائيلي تحدث عن اهمية الامكانية العسكرية امام ايران باعتبارها انها ستكون الاكثر تأثيرا على الايرانيين. كما اوضح الجانب الاسرائيلي انه ان تأخرت مباحثات فيينا أكثر من اللازم لن يكون هناك جدوى للعودة الى الاتفاق النووي لانه تاريخ نهايته بات قريبا في شهر شباط/فبراير 2022.

وذكر التقرير ان سوليفان اطلع الجانب الاسرائيلي على التطورات الاخيرة بالمباحثات وان الجانبات تبادلا وجهات النظر حول المضي قدما. مسؤولون رسميون في كلا البلدين قالوا بعد انتهاء المباحثات بين الولايات المتحدة واسرائيل ان الولايات المتحددة مصممة على ضمان ان ايران لن تحصل على سلاح نووي.