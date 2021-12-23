التحالف العربي: مقتل 310 حوثيا باستهدافات في مأرب، وتدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي

دمر التحالف خلال غارات جوية "28 آلية عسكرية للحوثيين، و4 أطقم و3 عربات مدرعة، في الجبهة الجنوبية "

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس ، عن "تنفيذ 36 استهدافا ضد قوات الحوثي، أدت إلى مقتل 310 حوثيا باستهدافات في محافظة مأرب خلال الـ 24 ساعة المنصرمة، و"تدمير 28 آلية عسكرية للحوثيين، و4 أطقم و3 عربات مدرعة، في الجبهة الجنوبية، وقتل جميع من كانوا على متنها في أكبر حصيلة يومية من الخسائر البشرية".

وأوردت جريدة الرياض أن التحالف "دمر طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي في محافظة مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية"، مؤكدا أنه "تم رصد مصدر التهديد وسنعمل على تحييده وتدميره لحماية المدنيين"، مضيفا أن "الشظايا تناثرت بمحيط المطار دون وقوع إصابات".

وأعلن التحالف، أمس الأربعاء، "مقتل 280 حوثيا في مأرب والجوف، وتدمير 8 أطقم قتالية، و3 عربات مدرعة، و25 آلية عسكرية للحوثيين، ولقي جميع من كانوا على متنها مصرعهم، في غارات جوية شنها التحالف والجيش اليمني، جنوبي محافظة مأرب".

وأوقعت المعارك، منذ شباط/فبراير، مئات القتلى من الجانبين، و"تسببت بنزوح أكثر من 55 ألف شخص من منازلهم، ولا زال نحو 3,3 ملايين شخص نازحين، بينما يحتاج 24,1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان إلى المساعدة"، وفق ما أعلنته المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، التي أكدت مرارا أن "اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم حاليا".