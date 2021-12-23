الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني الإثنين الوشيك

عرب المفاوضون الأوروبيون عن أملهم بالاجتماع مجدداً قبل حلول 2022 لم يبق سوى "مساحة صغيرة جدًا" للحوار

قال منسق الاتحاد الأوروبي انريكي مورا في تغريدة، على تويتر، اليوم الخميس، "من المهم تسريع وتيرة القضايا الرئيسية العالقة، من خلال العمل من كثب مع الولايات المتحدة"واضاف "اهلا بكم في الجولة الثامنة من المباحثات" التي ستستأنف الإثنين الوشيك في فيينا.

ويهدف استئناف محادثات فيينا إلى إعادة الولايات المتحدة التي تشارك بشكل غير مباشر إلى الاتفاق، اذ ترفض طهران إجراء حوار مباشر مع واشنطن.

وبعد عدة أيام من المناقشات غادرت الوفود الأسبوع المنصرم متحدثة عن إحراز بعض التقدم على المستوى التقني، لكن دبلوماسيين كبارا من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة اعتبروا أن توقف المحادثات "مخيّب للآمال" بعدما عبّر رئيس الوفد الايراني المفاوض علي باقري عن رغبة في العودة إلى طهران.

وأعرب المفاوضون الأوروبيون عن أملهم بالاجتماع مجدداً قبل حلول العام الجديد، مشيرين إلى أنه لم يبق سوى "مساحة صغيرة جدًا" للحوار.

وحذّر المفاوض الأمريكي روب مالي، الثلاثاء المنصرم من أن الهامش الزمني المتاح لإنقاذ الاتفاق النووي بات يقتصر على "بضعة أسابيع" إذا ما واصلت إيران تطوير أنشطتها الذرية بالوتيرة الحالية، مشيرا إلى خطر اندلاع "أزمة" إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.