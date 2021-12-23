استطلاع: 55 في المئة من الأوكرانيين يعتبرون إسرائيل دولة صديقة

يؤيد68.1 في المئة التعاون في الموضوع الأمني. وأبدى 66 في المئة من الجمهور في أوكرانيا اهتمامهم بزيارة اسرائيل

إلى أي مدى يرى الجمهور الأوكراني إسرائيل كدولة صديقة، ومن يدعمون في الصراع الدبلوماسي بين القدس وطهران وهل يرغب الأوكرانيون في زيارة البلاد؟ سعت كل هذه الأسئلة إلى اجراء دراسة في السفارة الإسرائيلية في أوكرانيا، بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأظهر الاستطلاع أن 88.2٪ من الأوكرانيين يؤيدون التعاون مع إسرائيل في مجال الطب، بينما يؤيد 68.1٪ التعاون في الموضوع الأمني. وأبدى 66٪ من الجمهور في أوكرانيا اهتمامهم بزيارة اسرائيل.

وقال مايكل برودسكي، سفير إسرائيل لدى أوكرانيا: "نتائج الاستطلاع توضح ما نعرفه عن موقف الجمهور الأوكراني تجاه إسرائيل". "تمتع البلدان بعلاقات وثيقة وودية في السنوات الثلاثين الماضية، أنشأنا علاقات تعاون كبيرة للشعبين وسنواصل تحقيق الإمكانات الحالية في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والتعليم والثقافة."

أجرى الاستطلاع باشراف المعهد الدولي لعلم الاجتماع في كييف في ديسمبر 2021.