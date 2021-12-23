الرئيس الإسرائيلي يهنئ البابا فرنسيس بمناسبة أعياد الميلاد"إسرائيل ملتزمة بشدة برفاهية الكنائس والمجتمعات المسيحية"

"إسرائيل ملتزمة التزاما كاملا بحماية مكانة الكنائس المسيحية ومجتمعات الأراضي المقدسة في الشرق الأوسط "

قال مكتب الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، في بيان، اليوم الخميس، إن الرئيس أجرى اتصالا هاتفيا بالبابا فرانسيس وتمنى له عيد ميلاد مجيد وسنة جديدة سعيدة 2022 نيابة عن جميع الإسرائيليين.

وأكد هرتسوغ بأن "إسرائيل ملتزمة التزاما كاملا بحماية مكانة الكنائس المسيحية ومجتمعات الأراضي المقدسة في الشرق الأوسط والحفاظ عليها" وقال"الليلة اتصلت (بالبابا فرانسيس) وتمنيت له وللمسيحيين في جميع أنحاء العالم عيد ميلاد سعيد نيابة عن شعب ودولة إسرائيل".

وختم قائلا إن "الرئيس تحدث مع البابا حول زيارته الأخيرة لكنيسة البشارة في الناصرة وأعرب له عن ارتباط إسرائيل بالأقلية المسيحية وحرية العبادة".

ووفقا لتقرير صادر عن المكتب المركزي للإحصاء في البلاد يعيش حوالي 182 ألف مسيحي في إسرائيل، وفي عام 2020 نما المجتمع بنسبة 1.4 في المئة.