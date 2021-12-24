لابيد: على القوى الأوروبية الانسحاب من مفاوضات فيينا بدلاً من إبرام صفقة سيئة

"الحل الثاني لن يكون في إبرام اتفاق على الإطلاق وإنما في تشديد العقوبات على إيران"

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أن "إسرائيل ليس لديها أي مشكلة من المفاوضات النووية الإيرانية الجارية في فيينا، شرط أن يكون الاتفاق جيدا"، مشيرا إلى أن بلاده تريد "انسحاب القوى الأوروبية من المفاوضات بدلاً من إبرام صفقة سيئة".

وأضاف لابيد إلى أن "الحل الثاني لن يكون في إبرام اتفاق على الإطلاق وإنما في تشديد العقوبات على إيران" بحسب ما ورد في مقابلة أجرتها معه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نُشرت أمس الخميس.

وحذر لابيد طهران، مؤكدا على أنه "لدينا الحق في حماية أنفسنا من التهديدات النووية"، موضحا أنه "لم يتم تقديم أي تفاصيل حول ما يمكن أن تشكله الصفقة الجيدة أو السيئة، بخلاف أن الاتفاقية يجب أن تمنع طهران بالتأكيد من بناء سلاح نووي".

وبعد توقف المفاوضات في فيينا لـ 10 أيام، من المقرر استئنافها من جديد، لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الدولي المبرم عام 2015، الاثنين الوشيك.

ولفت لابيد، في سياق آخر، إلى أن "التطبيع بين إسرائيل والسعودية أو إندونيسيا معلق في الوقت الحالي" مشيرا إلى أن "المناقشات حول إقامة علاقات دبلوماسية جارية مع عدة دول، عارضت في السابق مثل هذا القرار، بسبب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وشدد لابيد على أنه "في يوم من الأيام سنتمكن من التحرك نحو حل الدولتين"، لافتا إلى "إنه شيء أريد أن أفعله، لكن في الوقت الحالي، ليس على جدول الأعمال".

وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يتولى يائير لابيد منصب رئيس الوزراء اعتبارًا من 27 أغسطس/آب 2023.