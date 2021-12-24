تركيا: تجميد أرصدة 770 شخصا ومؤسسة مقرها الولايات المتحدة بدعوى "تمويل الإرهاب"

تم تجميد أرصدة أكثر من 200 شخص متهمين بصلاتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور، وتنظيم الدولة 'داعش'"

نشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم الجمعة، حكما أظهر "تجميد تركيا أرصدة 770 شخصاً ومؤسسة مقرها الولايات المتحدة، بدعوى تمويل الإرهاب"، من بينها " تجميد أرصدة مؤسسة 'نياجارا'، ومقرها شيكاغو، بسبب صلاتها برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن"، والذي تتهمه تركيا بأنه وراء محاولة الانقلاب التي جرت عام 2016.

كما تم "تجميد أرصدة أكثر من 400 شخص لصلاتهم بكولن"، واعتبرت الجريدة الرسمية التركية، أن "هذه الخطوة اتخذت استناداً إلى أدلة قوية بأنهم ارتكبوا أفعالاً تندرج تحت قانون جريمة تمويل الإرهاب، والأفعال المحظورة من تقديم وجمع الأموال".

وأضافت الجريدة أنه "طبقا للقرار تم تجميد أرصدة أكثر من 200 شخص متهمين بصلاتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور، وتنظيم الدولة 'داعش'".

وتواصل تركيا "ملاحقة المناصرين المفترضين لشبكة الداعية فتح الله كولن في العديد من مناطق العالم"، مؤكدة أنها "أعادت عشرات الأشخاص منهم إلى البلاد، رغم ما يُثيره ذلك من ضجة وانتقادات"، منذ محاولة الانقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2016.