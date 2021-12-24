إيران تختبر صواريخ بالستية في ختام مناورات عسكرية، معتبرة ذلك "تحذير جدي في مواجهة تهديدات المسؤولين الإسرائيليين"

"إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح ذرّي، وهو ما تنفي الأخيرة السعي إليه"

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، اليوم الجمعة، عند إطلاق متزامن لصواريخ بالستية نحو هدف واحد في ختام مناورات واسعة جنوب البلاد، أن "هذا جزء صغير من مئات الصواريخ القادرة على تدمير أي بلد يريد مهاجمة إيران"، مشيرا إلى أن "المناورات شهدت اختبار الصواريخ الأكثر نجاعة لدى طهران"، وأن "توقيتها مرتبط بالتهديدات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة".

كما شدد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، على أن "المناورات هي تحذير جدي في مواجهة تهديدات المسؤولين الإسرائيليين"، محذرا من أنه "في حال ارتكبوا أي خطأ، سنقطع أيديهم".

وأتت المناورات التي أجرتها إيران، في وقت يوجه مسؤولون في إسرائيل، "تهديدات متكررة لطهران على خلفية برنامجها النووي والمفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق الدولي المبرم بشأنه"، مشددين على أن "إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح ذرّي، وهو ما تنفي الأخيرة السعي إليه".

وفي اليوم الخامس والأخير من المناورات العسكرية، عرض التلفزيون الإيراني الرسمي لقطات لانطلاق عدد من الصواريخ البالستية من منصات مختلفة في منطقة صحراوية في توقيت شبه متزامن.

ونددت وزارة الخارجية البريطانية، بإطلاق إيران للصواريخ الباليستية، قائلة في بيان "تمثل هذه التصرفات تهديدا للأمن الإقليمي والدولي، وندعو إيران لوقف أنشطتها على الفور".

وبدأ الحرس الثوري، الاثنين، مناورات "الرسول الأعظم 17" في ثلاث محافظات بجنوب إيران، وشملت اختبارات صاروخية من البر والبحر، وتمارين للقوات البرية والبحرية، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية لفرنس برس.